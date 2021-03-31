Uluslararası Af Örgütü Oxfam ve UNAIDS gibi kuruluşların oluşturduğu Halk aşı İttifakı grubu, 28 ülkeden 77 bilim insanının katıldığı bir anket düzenledi.

Yetersiz aşılama daha fazla mutasyona sebep olabilir

Ankete göre, Covid-19 aşılarının mutasyonlar nedeniyle yetersiz kalma durumu söz konusu olabilir.

Ankete katılanların yaklaşık üçte biri, bu sürenin muhtemelen 9 ay veya daha kısa olduğunu belirtti.

Johns Hopkins, Yale, Imperial College gibi ünlü kurumlarda çalışan katılımcıların yüzde 88'i, birçok ülkede yetersiz aşı kampanyasının, aşıya dirençli mutasyonların ortaya çıkma olasılığını artıracağını söyledi.

Yale Üniversitesi'nde epidemiyoloji doçenti Gregg Gonsalves, "Dünyayı aşılamadığımız sürece, oyun alanını gittikçe daha fazla mutasyona açık bırakıyoruz. Bu daha güçlü aşıları gerektirebilecek varyantları ortaya çıkarabilir" dedi.

Düşük gelirli ülkelerin aşı sorunu

Pfizer/BioNTech ve Moderna şirketleri tarafından kullanılan aşıların pahalı olması ve zorlu saklama koşulları, düşük gelirli ülkelerin bu aşılara sahip olmasını zorlaştırıyor.

İngiltere ve ABD gibi varlıklı ülkeler, nüfuslarının dörtte birinden fazlasına en az bir doz aşı uyguladı.

Buna karşılık, Güney Afrika ve Tayland gibi ülkeler, nüfuslarının yüzde 1'ine ilk dozu bile uygulayamadı.

Düşük gelirli ülkelere bu konudü sahip çıkmayı amaçlayan küresel aşı girişimi koalisyonu COVAX, 2021'de düşük gelirli ülke nüfuslarının en az yüzde 27'sine aşı sağlayabilmeyi umuyor.