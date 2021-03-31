Konuya ilişkin açıklamaya göre, İtalyan kaptanın, para karşılığında bir dokümanı Rus yetkiliye verdiği gizli buluşmaya güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Söz konusu kişilere casusluk suçlaması yöneltildi.

İtalyan kaptanın bir fırkateyni komuta ettiği, Rus şahsın ise Rusya'nın Roma Büyükelçiliği'ne akredite bir yetkili olduğu belirtildi.

Rus büyükelçi bakanlığa çağrıldı

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonun ardından Rusya'nın Roma Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, olaya karışan 2 Rus diplomatın derhal sınır dışı edileceğini duyurdu.

Moskova'dan açıklama geldi

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Rusya ile İtalya'nın olumlu ve yapıcı ilişkileri sürdürmesinin ümit edildiği belirtildi.

Interfax'ın haberine göre ayrıca, Rusya, diplomatlarının sınır dışı edilmesine mütekabiliyet esasınca karşılık verecek.