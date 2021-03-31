Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 12:17Son Güncelleme: Kaynak: tech times
YouTube artık hayvan kurtarma videoları yayınlamayacak
Video izleme platformu YouTube’da hayvan kurtarma videolarının çoğunun senaryo yazılarak oluşturulan sahte videolar olduğu ortaya çıktı. Şirket, artık hayvan kurtarma videolarının sitede yer almayacağını duyurdu.
Video izleme ve paylaşma platformu YouTube’da kullanıcılar izlenebilmek için, insanların duygularını sömüren hayvan kurtarma senaryoları yazıp videoya çektiler.
Hayvanları mağdur göstermek için hayatlarını tehlikeye attılar. Bu içeriklerle izlenme rekorları kırdılar. YouTube yetkilileri harekete geçti, hayvan kurtarma videolarını yasakladı .
Canlı hayvan yeme videolarına da yasak
Bir yasak da canlı hayvan yeme videolarına geldi. YouTube'un Küresel Güvenlik Başkanı Colin Goulding omurgalı canlı hayvan yeme videolarının da yasaklanacağını söyledi.
Goulding, yalnızca Korelilerin canlı bir ahtapot yemelerine, geleneklerinin bir parçası olduğu için YouTube tarafından izin verildiğini söyledi.
Etiketler: YouTube
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