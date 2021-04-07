Trapani'de deniz kurtarma sivil toplum kuruluşlarını ve insan kaçakçılığında suç ortaklığı iddiasıyla hayır kurumlarını soruşturan savcıların, muhabirlerin kurtarma ekipleriyle yaptığı telefon görüşmelerini dinlediği ve gazetecilerin haber kaynaklarını ifşa ettikleri belgelerle ortaya çıktı.

Belgeler, savcıların gazetecilerin makaleleriyle ilgili gizli bilgileri tartıştıkları konuşmaları nasıl gizlice kaydettiklerini ayrıntılarıyla anlatıyor.

Avukatlar ve STK’lar, hareketi İtalyan tarihinde basına yapılan en ciddi saldırılardan biri olarak nitelendirdi. "Bu, mesleki gizliliğin açık bir ihlalidir. Bu ülkede sırada ne var? “ tepkisi gösterildi.

Onlarca milletvekili de hükümetten meseleye müdahale etmesini istedi.

Adalet Bakanı harekete geçti

Tartışmalar büyürken Adalet Bakanı Marta Cartabia Trapani soruşturmasının incelenmesi çağrısında bulundu ve muhabirlerin haklarının ihlal edildiği iddiasını araştırmak için Sicilya'ya müfettişler gönderiyor.

Trapani savcıları, gazetecilerin dinleme verilerini içeren dosyanın kendilerine eski Trapani başsavcısı tarafından verildiğini iddia ediyor.