ABD-Meksika sınırında göçmenler yaşam mücadelesi veriyor.

İnsani dram gün geçtikçe büyürken, Amerikan makamlarınca yayınlanan bir görüntü, insan kaçakçılarının ne kadar acımasız olduğunu ortaya koydu.

2 çocuğu sınır duvarından aşağı attı

Termal kameralar ile çekilen görüntülerde, sınırdaki duvara tırmanan bir kaçakçı, biri 3 diğeri 5 yaşındaki iki kız çocuğunu dört buçuk metre yükseklikten ABD tarafına atıyor.

2 çocuğun sınır devriyesi tarafından kurtarıldığı, ayrıca Honduraslı 4 yaşındaki bir çocuğun da bölgede tek başına dolaştığının tespit edildiği açıklandı.

Meksika, Honduras, El Salvador ve Guatemala’dan ABD’ye göç etmek isteyenler kendileri ve çocukları için insan kaçakçılarına kişi başına 6 bin dolar ödüyor.