Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 07:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meksika sınırında dehşet: Çocuklar duvardan aşağı atılıyor
ABD-Meksika sınırında insanlık dramının boyutu büyüyor. Göçmenler yaşam mücadelesi verirken, Amerikan makamlarınca servis edilen bir görüntü, insan kaçakçılarının acımasızlığını ortaya koydu.
ABD-Meksika sınırında göçmenler yaşam mücadelesi veriyor.
İnsani dram gün geçtikçe büyürken, Amerikan makamlarınca yayınlanan bir görüntü, insan kaçakçılarının ne kadar acımasız olduğunu ortaya koydu.
2 çocuğu sınır duvarından aşağı attı
Termal kameralar ile çekilen görüntülerde, sınırdaki duvara tırmanan bir kaçakçı, biri 3 diğeri 5 yaşındaki iki kız çocuğunu dört buçuk metre yükseklikten ABD tarafına atıyor.
2 çocuğun sınır devriyesi tarafından kurtarıldığı, ayrıca Honduraslı 4 yaşındaki bir çocuğun da bölgede tek başına dolaştığının tespit edildiği açıklandı.
Meksika, Honduras, El Salvador ve Guatemala’dan ABD’ye göç etmek isteyenler kendileri ve çocukları için insan kaçakçılarına kişi başına 6 bin dolar ödüyor.
Etiketler: ABD Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 08:20
- 08:16
- 07:39
- 07:35
- 07:38
Sıradaki Haber
ABD’de silahlı saldırı: 1'i çocuk, 4 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz