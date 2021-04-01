Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 06:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD’de silahlı saldırı: 1'i çocuk, 4 ölü
ABD'nin California eyaletine bağlı Orange kentindeki bir iş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
ABD basınına yansıyan haberlere göre Orange polisi, bir iş merkezine yapılan saldırıda birçok kişinin silahla vurulduğunu; ilk belirlemelere göre 1'i çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Olay yerine gelen polisle çatışan saldırgan, yaralı yakalandı.
Polisin olaya ilişkin soruşturması sürerken, yaralı sayısına ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.
Etiketler: ABD
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