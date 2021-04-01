Kolombiya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni sevkiyatla ülkedeki aşı dozunun 3 milyon 144'e ulaştığı duyuruldu.

Ülkedeki kitlesel aşı kampanyasının devam ettiği, 2 milyonun üzerinde vatandaşa aşı yapıldığı kaydedildi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 18 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada, Pfizer ile 10 milyon doz aşı anlaşması yaptıklarını duyurmuştu.

Can kaybı 63 bin 422'ye yükseldi

Ülkede COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 167 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 63 bin 422’ye çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 646 vakanın tespit edildiği Kolombiya'da toplam vaka sayısı 2 milyon 406 bin 377’ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 285 bin 515’e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülkesi" konumunda bulunuyor.

Ekvador'a 66 bin 690 doz aşı getirildi

Pfizer'ın COVID-19'a karşı geliştirdiği aşıdan 66 bin 690 doz, Ekvador'un başkenti Kito'ya getirildi.

Twitter hesabından aşıların teslim alındığı fotoğrafları paylaşan Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, memnuniyetini belirterek "Bugün ülkemize Pfizer'ın yeni sevkiyatı olan 66 bin 690 dozluk aşı ulaştı. Aşılamada ilerliyoruz. Toplam aşıladığımız Ekvadorlu sayısı 378 bin 950 oldu" ifadelerini kullandı.

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 67 artarak 16 bin 847'ye, vaka sayısı da 1430 artışla 328 bin 755'e yükseldi.

Ülkede 281 bin 684 kişi iyileşti.