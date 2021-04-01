Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 03:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD Genelkurmay Başkanı: Ukrayna, NATO’nun önemli bir ortağıdır
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rus ve Ukraynalı mevkidaşları ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından ABD tarafı, NATO üyesi olmayan Ukrayna’nın önemli bir ortak olduğunu belirtti.
ABD Genelkurmay Başkanlığı’ndan kritik görüşmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Organaral Milley ile Rusya Genelkurmay Başkanı General Gerasimov’un "kaygı uyandıran konularda" karşılıklı görüş alışverişinde bulundukları belirtildi. Açıklamada, iki komutanın görüşmeye dair ayrıntıları gizli tutmayı kabul ettikleri de kaydedildi.
"Ukrayna, Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasında kritik rol oynuyor"
Orgeneral Milley’in Ukraynalı mevkidaşı Ruslan Khomchak ile görüşmesinde konu, Doğu Avrupa'daki güvenlik meselesiydi.
Açıklamada, NATO üyesi olmayan Ukrayna’nın önemli bir ortak olduğu belirtildi. Avrupa'da barış ve istikrarın korunmasında kritik bir rol oynadığı ifade edildi.
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