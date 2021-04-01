New York Times'ın haberine göre, Baltimore'da hem Johnson&Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson'ın COVID-19 aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.

Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatası"na ilişkin soruşturma başlattı.

Johnson&Johnson'ın tek doz aşının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.

