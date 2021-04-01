Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 02:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz aşı çöpe gitti
[Fotoğraf: Reuters]
ABD'nin Baltimore kentinde, ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz koronavirüs aşısı, üretim tesisinde bileşenlerinin karıştırılması sonucu çöpe gitti.
New York Times'ın haberine göre, Baltimore'da hem Johnson&Johnson hem de AstraZeneca aşısının üretildiği tesiste, Johnson&Johnson'ın COVID-19 aşısının bileşenlerinin karıştırılması nedeniyle milyonlarca doz aşının dağıtımı durduruldu.
Söz konusu nedenden dolayı yaklaşık 15 milyon doz aşı çöpe giderken, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) söz konusu "insan hatası"na ilişkin soruşturma başlattı.
Johnson&Johnson'ın tek doz aşının, ülkedeki aşılama sürecini hızlandırması bekleniyordu.
Etiketler: ABD Koronavirüs Aşısı
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