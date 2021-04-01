Ulusa seslenen Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing, ülkedeki silahlı etnik gruplarla barış görüşmelerinin sürdürülmesi ve 13-16 Nisan'daki dini yeni yıl kutlamalarının huzur içinde yapılması için 30 Nisan'a kadar ordunun tek taraflı ateşkes ilan ettiğini açıkladı.

General Hlaing, ateşkesin istisnaları olduğunu vurgulayarak "Hükümetin işleyişini bozacak faaliyetlere karşı ordunun kamu düzenini sağlaması, ateşkesin dışındadır" dedi.

Kachin eyaletinde orduya ait polis merkezi ele geçirildi

Öte yandan darbe karşıtı etnik silahlı gruplardan Kachin Bağımsızlık Ordusu (KIA), Kachin eyaletine bağlı bir ilçedeki polis merkezini ele geçirdi.

Operasyona dair açıklama yapan KIA sözcülüğü, Kyaukgyi ilçesinde Myanmar ordusu için stratejik öneme sahip polis merkezini, gece yarısı operasyonuyla ele geçirmeyi başardıklarını duyurdu.

Polis merkezini bir süredir Myanmar ordusunun kullandığını belirten KIA, operasyonun ardından yaşanan zayiata dair bilgi vermedi.

