Yellen, Amerikan finans sistemine yönelik riskleri ele almak üzere ülkedeki mali regülatörlerle bir araya geldi.

Göreve gelmesinin ardından ilk Finansal İstikrar Gözetim Konseyi Toplantısı'nı yöneten Yellen, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıl önce koronavirüs salgının ekonomide ve finansal sistemde önemli bir baskıya neden olduğunu anlattı.

Yellen, "Aslında şu anda derin bir çukurdan çıkıyoruz ancak çukurun kolaylıkla daha da derinleşebileceğine dikkat etmeliyiz" dedi.

Hedge Fon Çalışma Grubu yeniden toplanacak

2008'deki Finansal Krizi'nin ardından artan sermaye ve likidite gereksinimlerinin bankaların salgının neden olduğu krizi atlatmasına yardımcı olduğuna işaret eden Yellen ancak piyasa işleyişini desteklemek için hala aşırı politika müdahalelerine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Yellen, "Finansal sistemdeki kırılganlıkları gidermek için daha fazlasını yapmalıyız" ifadesini kullandı.

Salgının bazı hedge fonların kaldıracının da stresi artırabileceğini gösterdiğine dikkati çeken Yellen, hedge fonların oluşturduğu riskleri inceleyen Hedge Fon Çalışma Grubu'nun yeniden toplanacağını duyurdu.

“Güçlü bir ABD ekonomisi için derin ve likit bir tahvil piyasası gerekli”

Yellen, kırılganlıkların giderilmesi gereken bir diğer alanın tahvil piyasası olduğunu belirterek, "Güçlü bir ABD ekonomisi için derin ve likit bir tahvil piyasası gereklidir. Bu tüm finansal sistem için kritiktir. ABD dolarını dünyanın rezerv para birimi olarak destekler ve küresel olarak varlık sınıfları için bir mihenk taşıdır" ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği gibi yeni risklerin de dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Yellen, iklim değişikliğinin çevre için varoluşsal bir tehdit olduğunu ve ülkenin finansal istikrarı için çok büyük bir risk oluşturduğunu kaydetti.