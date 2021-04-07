COVID-19 salgınının başlangıcından bu yana, sınır kapamaları ve uçuş sınırları nedeniyle yurt dışında mahsur kalan on binlerce Avustralya vatandaşı Avustralya hükümetine karşı şikayetlerini Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesine götürüyor.

Ailelerinden uzak bırakılan Avustralyalılar adına üç Avustralya vatandaşı Cenevre'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne Avustralya hükümetinin insan hakları hukukunu ihlal ettiğini söyledikleri bir dilekçe vererek yasal işlem başlattı.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ı da temsil eden, Avustralya doğumlu, İngiliz insan hakları savunucusu Geoffrey Robertson, dilekçeyi BM İnsan Hakları Komitesi'nde sunacak.

Robertson verdiği bir röportajda, Başbakan Scott Morrison'ı ahlaki normları hiçe sayan davranışta bulunmakla suçladı.

Katı önlemler hayatlarını kararttı

Şubat 2020'de Avustralya, COVID-19'un bir pandemi olduğunu ilan ederek virüsün yayılmasını kontrol altına almak için sert önlemler aldı.

Ülke dış sınırlarını kapattı ve giriş yapabilecek Avustralyalıların sayısını sınırlandıracak şekilde önemler alındı.

Ancak Avustralya hükümetinin bu katı uygulaması binlerce vatandaşını mağdur etti.

Birçoğu zor durumda kalan Avustralyalılardan bazıları işlerini kaybetti, bazıları hayatta kalmak için kredi almaya zorlandı.



Avustralya Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre, yurtdışında yerleşik 40.000'e yakın Avustralyalı, acilen geri dönmek için çabalıyor.