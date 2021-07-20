Yaşadığı hızlı yükselişin ardından büyük düşüş yaşayan Bitcoin için kritik geri sayım başladı.

Ünlü milyarder Elon Musk, kripto paralara ilgisi bilinen Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey ve ARK Invest'ten Cathie Wood 21 Temmuz’daki B-Word konferansında Bitcoin ile ilgili canlı yayın etkinliğine katılacak.

Musk paylaşımları ile kripto paraların yükseliş ve inişlerinde büyük pay sahibi olurken Çarşamba günü katılacağı konferansta önemli paylaşımlar yapması bekleniyor.

Konferansta söyleyecekleri potansiyel olarak Bitcoin grafiklerinde bir yükseliş hareketine ya da tam tersine yol açabilir.

Sosyal medyadan şakalaştılar

Tesla’nın kurucusu Elon Musk’la Jack Dorsey, katılacakları konferans öncesi Twitter üzerinden şakalaştı.

Elon Musk, , Jack Dorsey ve Cathie Wood ile birlikte ünlü rock müzik grubu Europe’un “The Final Countdown” (Son geri sayım) şarkısını söyleyeceklerini tweet’ledi.

Dorsey de Twitter üzerinde Musk’a peruk ödünç alabilir miyim? diye sordu.

Bunun üzerine Elon Musk, kendisinde çok fazla peruk olduğunu söyledi.