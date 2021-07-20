Kabil Hamit Karzai Havalimanı, Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı. Buranın işletmesi ve güvenliği 6 yıldır Türk askeri tarafından sağlanıyor. Bu sayede Afganistan halkı buradan güvenle seyehat ediyor.

Afganistan'da, dış temsilciliklerin açık kalması için havalimanının işlemesi şart. ABD ve NATO unsurları 11 Eylül'e kadar ülkeden çekilmiş olacak.

Afgan halkı Türk askerinin kalmasını istiyor

Türkiye'nin göreve devam etmesi için koşullar üzerinde ABD başta olmak üzere pek çok ülke ile görüşmeler devam ediyor. Afgan halkı da Türk askerinin kalmasından yana.

"Türkiye bizim için çok değerli"

Türk askerlerini sevdiğini söyleyen Afgan bir vatandaş, "Türk askerinin burada kalması için Afganistan ülkesi seviniyor. Türk askeri Müslüman olduğu için seviniyor. Türkiye bizim için çok değerli bir ülkedir" dedi.

Bir başka Afgan vatandaş ise, "Halkımız Türk ordusunun burada varlığını istiyor. Yani Türk askerlerinin burada varlığı daha iyi olacak" diye konuştu.

Kabil'de 500 Türk görev yapıyor

Halihazırda Amerikan, Norveç ve Azerbaycan birliklerinin görev yaptığı üste

500 civarında Türk güvenlik görevlisi bulunuyor. Asker, polis ve jandarma birlikte çalışıyor. Üs içindeki güvenlik de yine yerli ve milli teçhizatları ile Mehmetçik tarafından sağlanıyor.

450 bin metrekarelik dev üs

450 bin metrekarelik alana yayılan üste, askerlerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri pek çok nokta yer alıyor. Mağaza, restoran ve berberler bulunuyor. Yemekhanelerde çıkan Türk yemekleri, diğer ülkelerin personeli tarafından da rağbet görüyor.

Mehmetçik, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2 kişilik odalarda artık tek kişi kalıyor. Banyo, çamaşır gibi tüm ihtiyaçları yine üs içerisinde karşılanıyor. Askerlerin boş vakitlerini değerlendirebileceği bir de kütüphane bulunuyor.

TİKA cami yaptı

Üstte TİKA tarafından yaptırılan bir de cami bulunuyor. Müslüman personelin vakit, cuma ve bayram namazlarını kıldığı camiye 15 Temmuz'un ilk şehidi Bülent Aydın'ın ismi verilmiş.

Mehmetçik Kabil'de bayramlaştı

Türkiye'den 3 bin kilometre uzakta olan Kabil'deki üste de Kurban Bayramı kutlandı. Bayram namazının ardından üssü gezen Türk Görev Gücü Komutanı, görevli Mehmetçiği tek tek selamladı.

Kamera: Altan Ayhan

