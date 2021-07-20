Bir yayınevi ile anlaştığını açıklayan Prens Harry, hayatının inişleri ve çıkışlarını kitabında yansıtacağını ve tamamen doğruları açıklayacağını söyledi.

Geçen yıl eşi Meghan Markle ile birlikte Kraliyet görevlerinden ayrılan Prens Harry kitabın gelirini de hayır kurumlarına bağışlayacak.

Kitap için Kraliyet ailesi ile konuşup konuşmadığı konusunda ise Prens Harry’nin sözcüsü proje için Buckingham Sarayı'ndan izin almayı beklemediklerini söyledi.

36 yaşındaki dük, yaptığı açıklamada, "Bunu doğduğum prens olarak değil, dönüştüğüm adam olarak yazıyorum" dedi.

Prens Harry "Yıllar boyunca hem kelimenin tam anlamıyla hem de mecazi olarak birçok şapka taktım ve umarım hikayemi anlatırken , inişler ve çıkışları, hatalarımı, alınan dersleri göstermeye yardımcı olabilirim”dedi.

Sussex dük ve düşesi, kar amacı gütmeyen bir vakfın yanı sıra Archewell adında bir organizasyon kurmuştu.

Megan Markle da çocuk kitabı yayınlayacak

Mayıs ayında Sussex Düşesi'nin de annelerin gözünden baba-oğul ilişkilerini konu alan Bench adlı bir çocuk kitabı yayınlayacağı açıklandı.

Düşesin Prens Harry ve oğullarının arasındaki bağdan ilham aldığı söyleniyor.

39 yaşındaki Harry ve Meghan, iki yaşındaki oğulları Archie ve 4 Haziran'da California'da doğan kızları Lilibet ile ABD'de yaşıyor.

Prens Harry ve Megan Markle bu yıl Oprah Winfrey ile yaptıkları röportajda sarsıcı açıklamalar yapmışlar dünya gündeminde yer almışlardı.

