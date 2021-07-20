Uzay turizminde iddialı İngiliz milyarder Richard Branson’ın ardından Jeff Bezos da uzaya gitti.

57 yaşındaki Bezos da , sahibi olduğu Blue Origin şirketinin roketi ile tarihe geçti.

Bezos’un hayalini gerçekleştirdiği deneyiminde kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen de yanındaydı.

New Shepard ismi verilen uzay aracı, 76 kilometre yükseklikte roketten ayrılarak ve dört mürettebatı taşıyan kapsül, 106 kilometre yüksekliğe doğru yolculuğa devam etti.

Bezos ve beraberindekiler 4 dakika boyunca yerçekiminin olmadığı uzay boşluğunu deneyimleyip dünyaya geri döndü.

Bu eşsiz deneyimin sadece 10 dakika sürdü.

Bezos, tarihi uçuş öncesi "Heyecanlıyım. İnsanlar bana gergin olup olmadığımı soruyor. Gergin değilim ama merak ediyorum. Neler öğreneceğimizi merak ediyorum" sözleriyle duygularını anlatmıştı.

Uzay uçuşu, Blue Origin'in resmi YouTube sayfasından canlı olarak izlenebildi.

Branson uzaya ilk giden milyarder oldu

İngiliz milyarder iş insanı Richard Branson da yaklaşık 10 gün önce, Virgin Galactic uzay uçağı ile benzer bir uçuş gerçekleştirdi.

Branson 90 dakika süren uçuşta dünyadan 90 km yükseğe çıktı.

Virgin Galactic'in uzayın eşiğine turist taşıyacağı uçuşlarda koltuk başına 250 bin dolar ödenecek.

Bezos'un New Shepard'ı ile yapılacak seyahatin ücreti ise henüz bilinmiyor.

