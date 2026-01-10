Çok Bulutlu 2.8ºC Ankara
Dünya
AA 10.01.2026 13:46

Gazze’de dondurucu soğuk nedeniyle 7 günlük bebek hayatını kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik ablukası ve insani yardımları engellemesi nedeniyle kış şartlarının ağırlaştığı bölgede can kayıpları artarken, Deyr el-Belah’ta 7 günlük bir bebek dondurucu soğuk sonucu yaşamını yitirdi.

Gazze’de dondurucu soğuk nedeniyle 7 günlük bebek hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansının haberine göre, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde 7 günlük bir bebek, etkili olan soğuk hava nedeniyle hayatını kaybetti.

Tıbbi kaynaklar, bölgede etkili olan şiddetli soğuk hava dalgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 15’i aştığını aktardı. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünü bebekler ve çocuklar oluşturuyor.

Yetkililer, İsrail’in Gazze’ye yönelik sıkı ablukası ve insani yardım girişlerini engellemesi nedeniyle halkın temel ihtiyaçlara erişemediğine dikkat çekti.

Özellikle yerinden edilen Filistinlilerin büyük kısmının, soğuk hava koşullarına karşı korumasız ve yetersiz çadırlarda yaşam mücadelesi verdiği vurgulandı.

Yakıt girişinin engellenmesi nedeniyle ısınma imkanlarının bulunmadığı Gazze’de, barınma ve sağlık hizmetlerindeki ciddi yetersizliklerin, fırtınalı, yağışlı ve soğuk havanın etkisini artırdığı ifade edildi. Bu durumun, özellikle bebekler, çocuklar ve hastalar açısından hayati risk oluşturduğu kaydedildi.

Ateşkese rağmen insani krizin derinleştiği Gazze'de soğuk hava can almaya devam ediyor

İsrail'in ateşkese rağmen yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde, yüz binlerce kişi derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bölgede etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, çadırları kullanılamaz hale getirirken, özellikle küçük bedenler soğuğa dayanamıyor.

Her ne kadar ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durum gözle görülür şekilde iyileşmedi. İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor. 

Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Bebek
