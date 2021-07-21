Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'daki orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme uçağı, 3 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Hatay Orman Yangını
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