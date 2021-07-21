Hava sıcaklığı tüm yurtta mevsim normallerinin 10-12 derece üstünde hissediliyor.

Güney Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklık 50 dereceye kadar yaklaştı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün rekor sıcaklık ölçüldü. İlçede termometreler 49 dereceyi gösterdi.

Geçen ay en yüksek sıcaklık 45,7 dereceyle yine Cizre'de ölçülmüştü, en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 0,3 derece olarak Kangal'da kaydedilmişti.

Haziran ayının ortalama sıcaklıkları yükselmişti

Türkiye'de uzun yıllar haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,3 derece olarak kaydedildi. Ancak, bu yıl haziran ayı ortalama sıcaklığı 21,8 dereceye yükseldi.