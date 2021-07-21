Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 10:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İki aile arasında silahlı kavga: 6 yaşındaki çocuk öldü
[Fotoğraf: DHA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 yaşındaki Sahra Tekin, kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Yakıtlı köyünde oturan Tekin ve Yılmaz aileleri arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Çocuk yaralandı
Abdurrahman Yılmaz'ın silahından çıkan kurşun, evlerinin önünde bekleyen Sahra Tekin'e isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sahra Tekin, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Tedaviye alınan küçük Sahra, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Abdurrahman Yılmaz gözaltına alındı.
Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.
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