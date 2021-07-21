Yakıtlı köyünde oturan Tekin ve Yılmaz aileleri arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çocuk yaralandı

Abdurrahman Yılmaz'ın silahından çıkan kurşun, evlerinin önünde bekleyen Sahra Tekin'e isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Sahra Tekin, Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Tedaviye alınan küçük Sahra, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından Abdurrahman Yılmaz gözaltına alındı.

Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için köyde yoğun güvenlik önlemi aldı.