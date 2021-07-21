Karasu-Kaynarca kara yolunda U.K. idaresindeki otomobil, Üçoluk Mahallesi mevkisinde H.A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü H.A. ile yanındaki S.A, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücüler ile araçlardaki S.A, M.K. ve Y.K, ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, büyük hasar gören araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.