Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: Arşiv]
Marmara Bölgesi'nin doğusu ile İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.
İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.
Bölgedeki hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Sakarya'da sel uyarısı
Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması isteniyor.
Etiketler: Hava Durumu Marmara Bölgesi Meteoroloji Sağanak
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