Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor.

İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bölgedeki hava sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sakarya'da sel uyarısı

Yağışların öğle saatlerinden sonra Sakarya'nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlardan sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olması isteniyor.