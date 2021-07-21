Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 01:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta ambulansla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
U.K. idaresindeki ambulans, İşbilir Kavşağı'nda, E.D. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Yaralanan sürücülerle ambulanstaki sağlık görevlileri, çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazada ağır yaralanan ambulans şoförü hayatını kaybetti, 2’si sağlık personeli, 5 kişinin de tedavileri kaldırıldıkları hastanede sürüyor.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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