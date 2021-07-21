Haber Giriş: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 00:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Elazığ’daki örtü yangını yeniden alevlendi
[Fotoğraf: İHA]
Elazığ’ın Mastar Dağı'nda çıkan ve kontrol altına alınan yangın rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.
Elazığ’ın Mastar Dağı'nda çıkan ve kontrol altına alınan yangın rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.
Yangın, merkeze bağlı Koçkale köyü sınırlarında Mastar Dağı'nda ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
Yangın için Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Bölgeye takviye olarak Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler de gönderildi.
Ekiplerin yoğun çalışması ile kontrol altına alınan yangın söndürülmüştü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği sırada, rüzgarında etkisi ile farklı bölgeler yeniden alevlendi.
Ekiplerin yangını söndürme çalışmasını sürdürdüğü açıklandı.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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