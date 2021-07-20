Erzincan Havalimanı isim değiştirme töreni, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Karaismailoğlu,14 Nisan 2021'de hayatını kaybeden Akbulut'un, Türk siyasi tarihinde saygınlığıyla yer edindiğini, Erzincan'ın yetiştirdiği kıymetli devlet adamlarından birisi olduğunu söyledi.

Akbulut'un yaptıklarının önemine değinen Karaismailoğlu, "Eski Başbakan ve Meclis Başkanı merhum Yıldırım Akbulut’un ismini ilelebet yaşatmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Erzincan Havalimanı’nın adını Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı olarak değiştirdik" dedi.

"26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik"

Türkiye'yi, ulaşımın her alanında uluslar arası bir koridora dönüştürdüklerini anımsatan Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok yakın bir zamanda da Türkiye'nin lojistik bir süper güç olmasına çok önemli katkı sunacak Kanal İstanbul'un temelini attık. Bu dev prestij projelerin yanı sıra bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 260 kilometrenin üzerine çıkardık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 2023 yılında 30 bin kilometreye çıkarmayı hedefledik. Bölünmüş yol yapımına ağırlık verdiğimiz gibi tek yolların da fiziki ve geometrik standartlarının iyileştirilmesi çalışmalarına da ağırlık vererek 15 bin kilometre tek yol tamamladık. 2003 öncesi 311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğumuzu 708 kilometreye çıkardık. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu 617 kilometreye yükselttik. 26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik"

Karaismailoğlu, 50 ülkede, 60 noktaya yapılan dış hat uçuşlarının, 127 ülkede, 329 noktaya çıkartarak hava yoluyla Türkiye'nin dünyada en çok destinasyona uçan ülke olduğunu dile getirdi.

"Kime sorarsanız sorun çok iyi bir insandı"

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da yapılan yatırımları anlatmaya saatlerin yetmeyeceğini ifade etti.

Yıldırım, eski Başbakan ve Meclis Başkanı merhum Akbulut'un vesilesi ile bir araya geldiklerini hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Merhum nasıl bir insandı diye sorarlarsa, adam gibi adam. Kime sorarsanız sorun, çok iyi bir insandı. Biz onu sevdik. O hak hukuk bilen, kibarlığı ile dürüstlüğü ile Türk siyaset tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır ve memleketi Erzincan'a da havalimanına adının verilmesi ile Erzincan'ın medarı iftarı olduğunu bir kez daha gördük"