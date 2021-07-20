Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'taki üç katlı bir apartmanın ikinci katında oturan 6 kişi, şiddetli karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Olay yerine, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Henüz neden zehirlendikleri belirlenemeyen 6 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İkamette çalışma yapan Kayserigaz ve itfaiye ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.