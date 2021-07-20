Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 687 gündür devam ediyor.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Aileler ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Emniyet Müdürü Aşkın'a teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

"8 bayramdır bayram kutlamıyorum"

Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını söyledi.

Elhaman, çocuğunu çok özlediğini belirterek, "8 bayramdır oğlum yok. Burada bekliyorum. Ne hakları vardı, ciğerimi söküp benden aldılar? HDP ve PKK'dan istiyorum versinler evladımı. Mücadeleye devam edeceğiz. Evladımı almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.

"Bayramımız buruk geçiyor. Bize bayram yok. 8 bayramdır bayram kutlamıyorum" diyen Elhaman, oğluna kavuşmak istediğini ifade etti.

"Hep ağlamakla bayramımız geçiyor"

Oğlu Yavuz için eylemi sürdüren anne Sevgi Çağmar ise 14 bayramdır çocuğunu görmediğini belirtti.

Oğlunu çok özlediğini dile getiren Çağmar, "Oğlumu istiyorum. Bu bayram da buruk geçti. Zaten bayram kutlamıyorum. Ne zaman oğlum gelirse o zaman bayramımız olur. Hep ağlamakla bayramımız geçiyor" diye konuştu.