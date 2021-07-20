Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 16:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denize düşen kurbanlık danayı polis kurtardı
Kasımpaşa'da kamyonetten indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana denize düştü. Deniz polisi ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan dana, sahibine teslim edildi. Dananın kurtarılma anı kameraya yansıdı.
Okmeydanı’nda kurban pazarından alınan büyükbaş hayvan, Kasımpaşa’da kamyonetten indirildiği sırada kaçmaya başladı.
Denize düştü
Sahiplerinin kovaladığı kurbanlık, Haliç’te denize düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen deniz polisleri, kurbanlığı uzun uğraşlar sonucu Balat’ta kıyıya çıkardı.
Kurbanın sahiplerinden Furkan Kara, büyükbaşın bir anda ipinden kurtularak kaçtığını ve sonra denize düştüğünü söyledi.
Kurbanlık, kamyonete yüklenerek kesim alanına götürüldü.
Etiketler: Kurban Bayramı
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