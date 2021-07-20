Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 14:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş'da Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi mevkiindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile 2 dozerle yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
[Fotoğraf: AA]
Yangın kontrol altına alındı
Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yaklaşık 50 hektar alana sıkıştırılan yangını kontrol altına almak için bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile 2 dozer sevk edildi.
Bulutoğlu Mahallesi'ndeki 20 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını
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