Kahramanmaraş'da Onikişubat ilçesi Bulutoğlu Mahallesi mevkiindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı iki uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile 2 dozerle yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

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Yangın kontrol altına alındı

Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yaklaşık 50 hektar alana sıkıştırılan yangını kontrol altına almak için bölgeye 2 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve su tankı ile 2 dozer sevk edildi.

Bulutoğlu Mahallesi'ndeki 20 ev ise tedbir amaçlı boşaltıldı.