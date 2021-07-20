Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 14:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Keçi pazar tentesine kaçtı
Gaziantep'te bir keçi pazar tentesinin üzerine çıktı. İnatçı keçiyi indirmek ise biraz zahmetli oldu.
Kurban Bayramı'nda Gaziantep'te ilginç bir olay yaşandı.
Bir keçi pazar tentesinin üzerine çıktı.
Keçiyi indirmek amacıyla kamyonetin brandasının üzerine bir kişi çıktı.
Brandayı sallayarak keçiyi indirmeye çalışan kişi uzun uğraşlar sonucu başarıya ulaştı. İnatçı keçi sonunda tenteden indirildi.
Dağların zirvesine, kayalıklara tırmanan keçinin neden pazar tentesine çıktığı ise bilinmiyor.
Etiketler: Kurban Bayramı
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