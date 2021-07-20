Bursa'da İnönü Caddesi'ndeki 7 katlı bir iş merkezinin çatı katında bulunan iş yerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Çatı katındaki iş yerinde kediler olduğunu fark eden ekipler, kapıları kilitli olan binaya uzun uğraşlar sonucu girebildi.

Dumandan etkilenen kedi ve yavruları kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Kediler kontrol için veteriner kliniğine götürüldü.

Yangın, ekiplerin müdahalesinin ardından söndürüldü.