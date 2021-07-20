Kaz Dağları’ndan başlayıp, birçok dereyle birleşerek Erdek’ten Marmara Denizi’ne dökülen yaklaşık 134 kilometrelik Gönen Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü.

Kirli su, son dönemde deniz salyasıyla gündeme gelen Marmara Denizi’nin de kirliliğinin artmasına neden oluyor. Sudaki siyahlık, çevre halkında tedirginlik yarattı.

Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, "Gönen Çayı’nın kirleticilerinin başında, Gönen Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar geliyor" diyerek atıkların çaya döküldüğünü anlattı:

"Jelatin fabrikası, deri fabrikaları, yenilenebilir enerji işletmesi atıklarını arıtmadan Gönen Çayı'na veriyorlar. Onlarca sanayi kuruluşu atık tesislerini çalıştırmadan atıklarını Gönen Çayı'na deşarj ettikleri için çay hızlı bir şekilde kirleniyor. Buradan, Misakça’dan da Gönen Çayı Marmara Denizi'ne dökülüyor. Maalesef bu kirliliğin önüne geçilmek için bazı çalışmalar yapılsa da yeterli gelmiyor."

[Fotoğraf: DHA]

"Fabrikalar atıklarını çaya boşaltıyor"

2017 yılında Gönen Deltası Sulak Alan Eylem Planı'nın hazırlandığını belirten Mutlu, "O günden bu güne kadar çevre derneklerinin de üyesi olduğu bu yürütme kurulunda toplantı yapılıp yapılmadığı, bu konuda bir faaliyet yürütülüp yürütülmediğini de maalesef bilmiyoruz. Gerekli çalışmalar yapılmış olsaydı, kirleticilerin engellenmesine yönelik gerekli adımlar atılsaydı bu çay bugün bu halde olmazdı" dedi.

Fabrikaların atıklarını arıtmadan çaya boşaltığını söyleyen Mutlu, "Çayla birlikte Marmara Denizi de hızla yok olmaya doğru gitmektedir. Biz ilgililerden 2017 yılında yapılan Gönen Deltası Sulak Alan Eylem Planı çalışmalarını kamuoyuna, basına açıklanmasını istiyoruz. Bugüne kadar ne gibi çalışmalar yapıldı? Bu 5 yıllık bir plandı. Bu planın sonunda gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığını bilmek de çevre örgütleri ve halk olarak bizim en doğal hakkımız. Bunu takip etmek de görevimiz” diye konuştu.

"Çayda balıkların yaşadığına inanmak zor"

Gönen Çayı'ndaki canlı popülasyonu ve balık çeşitliliği konularına da değinen Mutlu, “Çayda 14 farklı balık türünün yaşadığı söyleniyor ama maalesef bu çayda değil 14, 2 balık türünün yaşadığına inanmak bile gerçekten çok zor. Bu kirlilik çayda yaşayan canlıların da neslinin hızlı bir şekilde tükenmesine yol açıyor” ifadelerini kullandı.