Türk Hava Yolları kabin memurları, Kurban Bayramı'nda çocukları sevindirdi..

100 çocuğun bisiklet hayalini gerçekleştirdi.

Gönüllü kabin memurları, bisiklet projelerini sosyal medyadan duyurdu. Yardımseverlerin desteğiyle yaklaşık 10 günde 100 bisiklet için gerekli destek sağlandı.

Yüzden fazla ülkeye uçuyoruz ama böyle anlarda dünyayı yeniden keşfediyoruz. Türk Hava Yolları ailemizin değerli kabin memurları bu bayram 100 çocuğu bisiklet hediyeleri ile sevindirdi. Minik dostlarımız hangi rotada sürmek isterse biz o rotada onlarla olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/XOp5vdOOyV