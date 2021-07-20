THY 100 çocuğun bisiklet hayalini gerçekleştirdi
THY'nin gönüllü kabin memurları bu yıl Kurban Bayramı'nda çocukları sevindirdi. Kabin memurları, sosyal medyadan başlattıkları proje ile 100 çocuğa bisiklet hediye etti.
Türk Hava Yolları kabin memurları, Kurban Bayramı'nda çocukları sevindirdi..
100 çocuğun bisiklet hayalini gerçekleştirdi.
Gönüllü kabin memurları, bisiklet projelerini sosyal medyadan duyurdu. Yardımseverlerin desteğiyle yaklaşık 10 günde 100 bisiklet için gerekli destek sağlandı.
Yüzden fazla ülkeye uçuyoruz ama böyle anlarda dünyayı yeniden keşfediyoruz. Türk Hava Yolları ailemizin değerli kabin memurları bu bayram 100 çocuğu bisiklet hediyeleri ile sevindirdi. Minik dostlarımız hangi rotada sürmek isterse biz o rotada onlarla olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/XOp5vdOOyV— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) July 20, 2021
Bisikletlerin 40'ı, Bahçelievler ve Üsküdar’daki Çocuk Esirgeme Kurumları'na bağışladı.
60'ı ise İstanbul’un Dudullu, Yeni Bosna, Avcılar ve Küçükçekmece bölgelerindeki dar gelirli ailelerin çocuklarına hediye edildi. İlk sürüşlerini de kabin memurlarıyla yaptılar.
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