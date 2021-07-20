Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da helikopterli trafik denetimi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da polis ekiplerince, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik helikopter destekli denetim yapıldı. Trafik kurallarına uymadığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi.
Polis ekiplerinin Kurban Bayramı'nın birinci gününde havadan ve karadan yaptığı uygulamada, trafik ihlallerine yol açan sürücüler tespit edilerek, 15'er kilometre aralıklarla oluşturulan polis noktalarına bildirildi.
Kurallara uymayanlara ceza
Çatalca ve Mahmutbey'de gişelerdeki yoğunluğun kontrol edildiği uygulamada, trafik kurallarına uymayan sürücülere ceza kesildi.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkilerinde de uçuş yapan polis helikopteri, oluşabilecek olumsuzluklara karşı denetim gerçekleştirdi.
Etiketler: Kurban Bayramı Trafik
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