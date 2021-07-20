Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 10:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kurbanlık dana markete daldı
İstanbul Küçükçekmece’de kurbanlık dana sahibinin elinden kurtularak akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Markette bulunanlar şaşkınlık yaşarken, ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, İstanbul Küçükçekmece’deki bir akaryakıt istasyonunun marketinde yaşandı.
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık, akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Market çalışanları ve markette bulananlar neye uğradığını şaşırdı.
Kurbanlığın sahibi, elinden kaçırdığı hayvanın gözlerini yanında getirdiği bez ile bağlayarak sakinleştirdi.
Kurbanlık hayvan marketten çıkarıldı ve araca bindirilerek kesim yerine götürüldü.
Olayda yaralanan kimse olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Kurban Bayramı
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