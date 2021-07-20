Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Anadolu'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde
Doğu Anadolu'da sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava Doğu Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve az bulutlu olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 42, Erzincan'da 41, Iğdır'da 38, Ağrı'da 36, Kars ile Erzurum'da 35 ve Ardahan'da 32 derece olması ön görülüyor.
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