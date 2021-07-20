Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, Gürpınar Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada, otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Etiketler: Trafik Kazası
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