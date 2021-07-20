Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı
[Fotoğraf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 28 Mayıs'ta açılan Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. Namazın ardından cemaat camide bayramlaştı.
Vatandaşlar, Taksim Camii’ne sabahın erken saatlerinden itibaren bayram namazını kılmak için geldi.
Kentin pek çok yerinden vatandaşın yanı sıra farklı ülkelerden yabancı uyruklu kişilerin de namaz için camiye geldiği görüldü.
İrat edilen hutbe ve kılınan bayram namazı sonrası cemaat, camide bayramlaştı.
Avluda da namaz kılındı
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri gereğince cami içerisine sınırlı sayıda vatandaş alınırken, bazı vatandaşlar cami avlusunda ve önünde saf tuttu.
Namaz, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleriyle kılındı.
Bayram namazı sonrası vatandaşlarla lokum ikram edildi.
Etiketler: Kurban Bayramı Taksim Camii
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