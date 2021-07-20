Adasarhanlı köyünde Yunanistan sınırına yakın bir noktada bulunan Şehit Er Cumali Tüter Hudut Karakolu'nda vatan savunması yapan askerler, 24 saat nöbet tutarak sınırdaki en ufak hareketliliği bile takip ediyor.

Askerler, Türk milletinin huzuru ve vatanın bölünmez bütünlüğü için 7 gün 24 saat görevini başarıyla sürdürürken, ailelerinden uzakta bayram sevinci yaşadı.

Kurban Bayramı'nı komutanları ve silah arkadaşlarıyla geçiren askerler, bölük komutanı Piyade Yüzbaşı İsmail Savaş komutasında bir araya gelerek koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kurallarına göre bayramlaştı.

Daha sonra komutanlar sınır hattında nöbet tutan Mehmetçik'i ziyaret ederek bayramını kutladı, telefonla aileleriyle görüştürdü.

[Fotoğraf: AA]

Eller tetikte 24 saat özveriyle görev yapıyorlar

Sınırda görev yapan askerler, ASELSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Keşif Aracı (HIZIR) ile keşif ve gözetleme faaliyetleri yapıyor.

HIZIR, sınır hattında bir yandan eğitimli personel tarafından etkili bir biçimde kullanılırken, devriye köpek timleri de hudut hattında adeta kuş uçurtmuyor.

Dosta güven düşmana korku salan namlarıyla bilinen "Hudut Kartalları" vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü sağlamak için eller tetikte 24 saat özveriyle görev yapıyor.

[Fotoğraf: AA]