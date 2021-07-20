Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 03:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Silivri’deki silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı
Silivri'de meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Yeni Mahalle General Ali İhsan Türkkan Caddesi'nde arkadaşıyla yürüyen M.Y.C. isimli kadına, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi silahla ateş edip kaçtı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: İstanbul Toplumsal Şiddet
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