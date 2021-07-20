Haber Giriş: 20 Temmuz 2021 Salı 02:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kurbanlık taşıyan kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'da kurbanlık taşıyan kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
D.K. idaresindeki kamyonetle karşı yönden gelen İ.T. yönetimindeki otomobil, Erzurum-Tortum kara yolu Tufanç Mahallesi yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilde bulunan S.A. isimli kadın kaza yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile kamyonette bulunan Z.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazada yola savrulan kurbanlık düve, başka bir araçla hayvan pazarına götürüldü.
Etiketler: Erzurum Trafik Kazası
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