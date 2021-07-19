Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 23:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Minik Ecrin'den acı haber
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Antalya Serik'te kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Antalya'nın Serik ilçesinde pazar günü saat 14 sıralarında kaybolan minik Ecrin için ekipler seferber oldu.
Evlerinin kenarındaki dereye düşmüş olma ihtimalini değerlendiren ekipler Ecrin'i dere yatağında aradı.
Polis, itfaiye ve vatandaşların katıldığı arama çalışmalarında Ecrin'in cansız bedenine ulaşıldı.
Ekipler Ecrin'in cansız bedenini evlerinin 2 kilometre aşağısındaki köprünün altında buldu.
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