Olay ilçeye bağlı Kadelli Mahallesinde meydana geldi.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar ahırdaki samanların tutuşmasına yol açtı.

Alevlerin arasında kalan 13 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kalan hayvanlar da telef olmaması için sahipleri tarafından kesildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.