Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 21:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de ahır yandı, 13 büyükbaş hayvan telef oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu.
Olay ilçeye bağlı Kadelli Mahallesinde meydana geldi.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen kıvılcımlar ahırdaki samanların tutuşmasına yol açtı.
Alevlerin arasında kalan 13 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kalan hayvanlar da telef olmaması için sahipleri tarafından kesildi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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