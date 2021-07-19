Kurban Bayramı dolayısıyla Antalya ve Muğla gibi tatil beldelerine giden ziyaretçiler, güzergahlarına yakın Salda Gölü'ne uğrayarak zaman geçirdi.

Gölün muhteşem manzarasını ve beyaz kumsalı izleyen ziyaretçiler, Beyaz Adalar kısmındaki "Salda" yazısının önünde fotoğraf çektirdi.

Bayram tatili için Ankara'dan Antalya'ya giden Özlem Gürsoy, ailesiyle Salda Gölü'nü çok merak ettikleri için uğramak istediklerini söyledi.

Gölü ve çevresini çok güzel bulduğunu dile getiren Gürsoy, "Gölün Beyaz Adalar kısmı gayet güzel, çok beğendik" dedi.

İstanbul'dan gelen Emin Çevik de Salda Gölü'nü ilk defa gördüğünü, Beyaz Adalar kısmının yüzmeye kapalı olduğundan göle giremediklerini ancak manzarasına hayran kaldıklarını anlattı.

Göl çevresinde hediyelik eşya satan ve gözleme açan kadınlar da ziyaretçilerin ilgisinden memnun kaldıklarını söyledi.