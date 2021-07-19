Bozcaada Spor Kulübü’nün şezlong ve şemsiyelerinin de bulunduğu Sulubahçe sahilinde, aralarında adada yaşayan, işletmelerde çalışan ve tatilcilerin olduğu 50 kişiyi aşkın grup, cumartesi gecesi parti düzenledi.

Grup, Bozcaada Spor Kulübü tarafından işletilen sahildeki şezlongları kırıp, güneş şemsiyesini yaktı, çöplerini de kumsalda bıraktı.

Pazar sabahı Sulubahçe’ye giden Bozcaada Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ümit Kahyaoğlu, yanmış şemsiyeyi, kırılmış şezlongları ve çöpleri görünce tepki gösterdi. Kahyaoğlu, jandarmaya giderek, şikayetçi oldu.

Belediyeden açıklama

Bozcaada Belediyesi ise eğlencenin ertesi gününde sahilden görüntüleri sosyal medyadan "Nasıl parti güzel miydi? Yazık çok yazık" notuyla paylaştı.

Güvenlik güçleri, eğlenceye katılanların sosyal medyada paylaşımlarını analiz etti.

Partiye, Bozcaada'da ikamet eden bazı gençlerin katıldığı da belirlendi.

25 kişiye ceza verildi

Bozcaada Kaymakamlığınca tahsisli plajı, kötü durumda bırakanlara, kamu malına zarardan işlem uygulanıyor. İlk etapta 25 kişiye ceza verildi. Gruptakilerin tamamının tespiti için çalışmalar sürüyor.

Sorumlulara, Belediye Encümeni de çevreye zarardan cezai işlem uygulayacak.