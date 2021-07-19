Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gelen şehit yakınları, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı, çiçek dikti. Kabirlerin başlarında bazı şehit yakınlarının gözyaşı döktüğü görüldü.

Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi üyeleri şehitliğe gelenlere, şeker ve lokum ikram etti.

Şehitlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Müdürlüğü ekipleri de, vatandaşlara karanfil vererek çeşitli ikramlarda bulundu.

"Acımız taze"

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin babası Osman Beki, her arife olduğu gibi bu bugün de şehit oğlunun kabrini ziyarete geldiğini söyledi.

Sadece arife gününde değil diğer zamanlarda şehitliğe geldiğine dikkati çeken Beki, "Her zaman buradayız. Şehitlerin unutulmaması için buralar gelip görülmesi gereken yerlerdir. Şehit ailelerini istediği şehitlerin hiçbir zaman unutulmaması. Acımız taze. Bugün olmuş gibi yaşıyoruz. Alışamadık. Unutmuyoruz. Ne zaman bir şehit haberi duysak bu acıyı tekrar yaşıyoruz. Hayatımız böyle devam ediyor" dedi.

"Vatan sağ olsun"

Şehit yakını Enver Köse, tüm şehitlere rahmet diledi. "Vatan sağ olsun" diyen Köse, "Geride kalanlara Allah uzun ömür versin. Buraya yakın bir yerde oturuyorum, Yenibosna'da. 1-2 ayda bir ziyaret ederim burayı. Acının tazesi de eskisi de hep aynı" diye konuştu.

"28 yıl oldu ancak 28 gün gibi geliyor bize"

Şehit er Elman Şentürk'ün annesi Ayşe Şentürk, uzun süre oğlunun mezar taşına sarılarak gözyaşı döktü. Acılarının taze olduğunu ve her gün arttığını vurgulayan Şentürk, "28 yıl oldu ancak 28 gün gibi geliyor bize. Fırsat buldukça geliyorum. Bayramda ziyarete geliyorum. Bayramda acımız artıyor. Siirt'te şehit oldu. Bir talebim, isteğim yok. Devletimiz her istediğimizi yapmaya çalışıyor" dedi.