Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bodrum'da yat yangını
Muğla'nın Bodrum ilçesinde marinaya demirlenen bir yatta yangın çıktı. Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerince söndürülen yatta maddi hasar oluştu.
Turgutreis Mahallesi'nde marinaya demirlenen "ACD" isimli motoryatta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler jandarma, itfaiye, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Alevlerin sardığı motoryatta hasar oluştu.
Etiketler: Yangın
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