Şükrü Çetindağ idaresindeki hafif ticari araç, Siverek-Çermik kara yolu 5. kilometresinde yola aniden çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Yusuf, Mahir, Gül, Kısmet Çetindağ ile Muhammed Said, Miran ve Kıymet Çınar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.