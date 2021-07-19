Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Makas atan araç faciaya neden oluyordu
İstanbul’dan Bursa yönüne giden araç makas atınca bariyerlere ve araçlara çarptı. Olay anı araç kamerasına yansıdı.
Olay, Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim köprüsü gişelerini geçtikten sonra meydana geldi.
Otobüsün önüne aniden kıran otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince, en sağ şeritte ilerlemekte olan kamyonun önünden bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kısa süre kamyonun önünde sürüklenen otomobil, yeniden orta şeritteki otobüsün önüne geldi.
Otobüs şoförünün dikkati sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.
Yalpalayan otobüs en sol şeritte dururken, yaşananlar ise saniye saniye araç kamerasına yansıdı.
Hurdaya dönen otomobilden sürücü yaralı olarak kurtulurken, otoyol uzun süre araç trafiğine kapalı kaldı.
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