Haber Giriş: 19 Temmuz 2021 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayseri'de art arda depremler
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde saat 10.32'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 10.39'da 3,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Saat 10.39'da gerçekleşen depremin 10,21 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
Aynı bölgede saat 10.32'de 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
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